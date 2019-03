Cos'è la mini Tav e quali sono le posizioni del governo

«Non si capisce neanche di cosa stiamo parlando. Cos'è questa mini Tav?». Se l'è chiesto la sindaca di Torino Chiara Appendino a margine della inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti. Un dubbio che probabilmente non appartiene solo a lei. Perché grazie a diverse indiscrezioni di stampa il primo marzo nel dibattito politico è entrata questa fantomatica mini Tav, ossia una versione meno costosa dell'Alta velocità Torino-Lione a cui il Movimento 5 stelle potrebbe anche dire sì. Scenario che aveva ulteriormente preso piede dopo la scelta del governo di rimandare la decisione sul progetto ferroviario. Le prese di posizione ufficiali però sono andate in un'altra direzione. Una nota di Palazzo Chigi ha infatti chiarito che «il premier Giuseppe Conte non ha aperto a nessuna ipotesi di mini Tav né ha mai richiesto un ulteriore contributo all'analisi costi-benefici dell'opera, contributo che è stato invece sollecitato dal ministero dei Trasporti».

TONINELLI RESTA «PROFONDAMENTE CONTRARIO» ALL'OPERA

La palla dunque passa al dicastero di Danilo Toninelli. Che visitando il cantiere per la ricostruzione del Ponte di Annone Brianza crollato il 26 ottobre 2011 ha ribadito «profondamente, come M5s, il no alla Tav senza alcun pregiudizio». Toninelli ha poi aggiunto: «La Tav può anche servire e sono felice se dopo il 2070 serve, ma io sono il ministro delle Infrastrutture e mi sento responsabile se domani crolla un altro ponte e muore qualcuno, anche se giuridicamente non lo sono, perché avrei potuto impiegare le risorse della Tav per fare manutenzione a quella infrastruttura».