Se il ministero di Paolo Savona compra il libro di Paolo Savona

«Sul sito di Palazzo Chigi risulta un appalto in affidamento diretto del ministero degli Affari Ue di Paolo Savona con l'editore Rubbettino che ha per oggetto il «servizio di acquisto e consegna del volume: Paolo Savona, Una politeia per un’Europa diversa, più forte e più equa» per il periodo dal 16 gennaio al 31 luglio del 2019. L’importo è modesto rispetto alle ambizioni: 3.400 euro più Iva (altri 150 euro circa), pari a circa 300 copie al prezzo di mercato», fa sapere Il Fatto Quotidiano. Fondamentalmente, il ministero di Savona compra il libro di Savona.