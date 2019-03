Chi può votare alle Primarie Pd 2019

I FUORI SEDE POSSONO VOTARE ALLE PRIMARIE DEL PD?

Se domenica 3 marzo un cittadino italiano iscritto alle liste elettorali vuole votare alle Primarie Pd 2019, ma si trova fuori dalla sua Regione di residenza, potrà farlo a patto che si sia registrato entro le ore 12 di lunedì 25 febbraio all'Albo delle elettrici e degli elettori del Pd. Poi, una volta trovato il seggio, dovrà portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità e il contributo di almeno 2 euro. Per approfondimenti si rimanda alla Delibera n. 41 – Studenti elettori e lavoratori fuorisede. Lo stesso meccanismo vale per i cittadini comunitari non italiani o extracomunitari. Possono votare alle Primarie Pd se si sono registrati entro le ore 12 di lunedì 25 febbraio all'Albo degli elettori. Al momento del voto dovranno portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità o il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta di rinnovo e il contributo di almeno 2 euro. Per approfondimenti si rimanda alla Delibera n. 43 – Cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari.