Dalla Sicilia le prime contestazioni sulle primarie del Pd

L'APPELLO DI VELTRONI PER LA PARTECIPAZIONE

Intanto è arrivato l'appello del fondatore del Pd Walter Veltroni ad affollare i gazebo, perché «non è il tempo per l'indifferenza e la denuncia». Matteo Renzi, che non ha detto per chi voterà, prosegue il tour di presentazione del suo nuovo libro, mentre il Gip di Firenze ha confermato gli arresti domiciliari per i suoi genitori. Un convitato di pietra, il senatore fiorentino, grande quasi come il M5s per il futuro del Pd. I renziani si sono divisi tra Zingaretti, Martina - la maggior parte degli esponenti principali - e Giachetti (i duri e puri). La scommessa di quest'ultimo è galvanizzarli con la difesa delle riforme dell'ex premier. Per provare a superare il 10% e contare in Assemblea nazionale. I seggi sono più di 7 mila, di cui 150 all'estero, e domenica verranno scelti anche i mille componenti dell'Assemblea, che si riunirà il 17 marzo per ratificare i risultati dei gazebo e proclamare il segretario. Se nessuno supererà il 50% dei voti, saranno i delegati a scegliere il leader.