Zingaretti, antidoto alla guerra civile nel Pd e nel Paese

Il 3 marzo si vota per il segretario del Pd. Non si può dire che questo partito viva immerso nei suoi tempi, visto che pratica la lentezza esasperante in tempi che sono velocissimi. Il tempo perso forse è servito ad attutire alcuni toni e a render chiari agli elettori e militanti che la strada unitaria è l’unica percorribile e che un partito a vocazione minoritaria può avere la forza di legare attorno a sé componenti in grado di riportare lo scontro italiano alla normalità, cioè fra destra e sinistra. Il 'ventennio' Salvini-Di Maio dopo un anno non ci sarà più. Vedrete che finirà fra qualche mese anche il ventennio di Matteo Salvini (leggere l’intervista di Roberto Maroni su Repubblica per capire che il ministro degli Interni sarà vittima delle sue macchinazioni).