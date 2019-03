Trovato l'accordo tra Inps e Caf sul reddito di cittadinanza

L'Inps e la Consulta dei Caf hanno trovato un accordo sul rinnovo della convenzione Isee e sulla nuova convenzione per il reddito di cittadinanza. L'intesa sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea della Consulta dei Caf il prossimo 4 marzo. L'organizzazione che raggruppa i Centri di assistenza fiscale ha spiegato di aver «giudicato positivamente il punto di incontro raggiunto, che permetterà l'avvio dell'assistenza alle famiglie sulle richieste di reddito e pensione di cittadinanza e la continuità del servizio Isee». Entrando nei dettagli, i Caf forniranno il servizio di raccolta delle domande per il reddito da inviare all'Inps gratuitamente. Per ogni pratica aperta riceveranno dall'istituto di previdenza 12,2 euro Iva compresa, mentre riceveranno 5 euro Iva compresa per ogni integrazione alla domanda presentata. L'intesa è stata firmata dai tecnici dell'Inps, mentre le convenzioni che saranno messe a punto sulla base dell'accordo saranno firmate successivamente dal presidente. Il decreto di nomina del nuovo commissario dell'istituto, Pasquale Tridico, è infatti ancora fermo al ministero dell'Economia.