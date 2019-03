I sondaggi politici dell'1 marzo per le Europee 2019

GLI EUROPEISTI CONTINUANO A NON AVERE LA MAGGIORANZA

Per quanto riguarda i gruppi europei, rispetto al 6 febbraio perdono ancora complessivamente i popolari del Ppe (formazione cui appartiene Forza Italia) da 184 a 181 seggi, mentre restano stabili i socialisti del S&D (lo schieramento del Pd) a 135 seggi. Ppe e Socialisti continuano a non avere più la maggioranza che detengono dal 2014 nel parlamento europeo. L'Efdd (il gruppo del M5s) è uno di quelli che soffre maggiormente, passando da 43 a 39 seggi. Resta stabile a 59 seggi l'Enf (il gruppo della Lega). Si registra invece un balzo dei Verdi, che guadagnano altri 5 seggi rispetto al 6 febbraio portandosi a quota 49, mentre ne perde 5 il gruppo Ecr, di cui fa parte Fratelli d'Italia (stabile a 4 seggi), che scende a 46. La sinistra Gue passa da 46 a 47 eurodeputati.

ALLARME PER LE FAKE NEWS

Secondo quanto emerge da un sondaggio condotto da YouGov e commissionato dall'organizzazione non governativa Avaaz, la grande maggioranza degli italiani (80%) è preoccupata per la minaccia che incombe sulle elezioni Ue a causa di fake news e disinformazione, e vorrebbe una maggiore collaborazione tra le piattaforme social come Faceook e Twitter e i fact-checker. Dall'indagine, condotta su 1.010 italiani e realizzata tra il 12 e il 14 febbraio, emerge che secondo il 92% degli intervistati le grandi piattaforme come Facebook dovrebbero collaborare con fact-checker indipendenti, per inviare rettifiche verificate a quanti sono stati esposti alle fake news. L'80% si dice preoccupato per la minaccia che le fake news rappresentano per le elezioni europee di maggio, mentre il 92% ritiene che le piattaforme social dovrebbero essere regolamentate per tutelare la società dalla manipolazione, dalle fake news e da un uso illecito dei dati.