Grillo ha detto che la Tav Torino-Lione è morta

Grillo, da parte sua, non sembra avere dubbi. E rincara la dose davanti al pubblico del capoluogo piemontese: «Andate in Svizzera, in Spagna oppure a Dubai e vedere. Qui si parla solo di spostare merci, ma di che merci parliamo? Girano ormai solo dei container vuoti. La Svizzera ha fatto il Gottardo e poi ha comprato mille bus all'idrogeno. Le cose bisogna volerle vedere e voi non le volete vedere, voi che siete una città di geni. Bisogna che ci mettiamo tutti insieme: artisti, ingegneri, architetti, cittadini e decidiamo quali sono i progetti veri di cui abbiamo bisogno».