Dove si vota a Milano per le Primarie Pd 2019

Nella zona metropolitana di Milano sono stati allestiti 348 seggi di cui 136 a Milano città: si tratta del numero più alto di seggi dal 2013. Si può votare non solo ai gazebo o nei circoli di partito, ma anche in seggi allestiti all'interno di associazioni (sedi Acli, Anpi, Arci e Cgil) e altre siglie del terzo settore, ma anche pub, pizzerie, negozi, ristoranti e spazi civici. Per trovare il proprio seggio è sufficiente inserire indirizzo e numero civico nell'apposita schermata sul sito del Pd Milano (www.pdmilano.eu).

I SEGGI A MILANO RISERVATI A STRANIERI E FUORISEDE

Alcuni seggi sono riservati a stranieri e fuorisede. A Milano si trovano presso: il Cam Garibaldi Falcone Borsellino, Corso Garibaldi 27; presso la Pizzeria Crono in via Pascoli 15, presso il circolo Pd di Porta Genova in via Tortona 10, presso il circolo Pd Zara Isola primo maggio in via Confalonieri 11.