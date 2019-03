Nel decretone ci sono anche tutele per i rider

La priorità per il governo, nel passaggio alla Camera del decretone, resta quella di trovare le risorse per rafforzare il reddito di cittadinanza per le famiglie più in difficoltà come quelle con più figli o disabili. Ma con la seconda lettura dovrebbero arrivare anche le tutele per i rider e a un intervento sulle pensioni dei sindacalisti, probabilmente meno 'incisivo' di quello ipotizzato al Senato dal Movimento 5 Stelle e certamente non retroattivo. Intanto da lunedì 4 marzo si riparte con una tre-giorni di audizioni: i deputati si preparano a risentire tutti, dall'Inps alle associazioni fino all'Upb. Nel frattempo maggioranza e governo dovrebbero fare un punto, già martedì 5, sugli emendamenti. Poi la maratona del voto per arrivare in Aula a Montecitorio il 18 marzo, e dare il tempo per la terza lettura.

IL PROBLEMA DELLE RISORSE

Il nodo resta quello delle risorse: senza quello non si può mettere mano alla scala di equivalenza, su cui si basa il calcolo dell'assegno effettivo del reddito (che ora va da massimo 780 euro per un single a massimo 1.330 euro per una famiglia). Il sussidio 'base' si può moltiplicare fino a un massimo di 2,1 (molto meno del Rei). La proposta avanzata dai senatori chiedeva di arrivare fino a 3 (ma serviva quasi 1 miliardo) e ai primi tentativi di riscrittura non si è riusciti a scendere sotto i 600 milioni a regime. Anche il solo intervento in presenza di disabili in famiglia costerebbe circa 80 milioni a punto. Per questo si starebbe ragionando su un limite all'incremento del 'punteggio'.

IL TETTO DELL'ETÀ PER IL RISCATTO DELLA LAUREA

Altro tema rimasto in sospeso l'accesso al riscatto agevolato della laurea: «Ho chiesto un'apertura sugli stagionali, per consentire anche a chi ha fatto solo 'lavoretti' prima del '96 di usufruire dello sconto», spiega una delle relatrici, la leghista Elena Murelli. Già a Palazzo Madama si era ragionato sulla possibilità di portare la soglia almeno a 50 anni, mentre ora l'orientamento sarebbe quello di eliminare il tetto dell'età, fermo restando però l'attività lavorativa dal '96 in poi, ricadendo per intero nel sistema contributivo.

NUOVE TUTELE PER I RIDER

L'esecutivo è poi pronto a presentare le norme per i rider: nella bozza, ancora in via di limatura, si precisa che il cococo si applica anche alle prestazioni organizzate attraverso piattaforme digitali (e in questo caso i lavoratori vengono assimilati ai subordinati). Le nuove tutele (anche per chi è a partita Iva o con collaborazione occasionale) vanno dallo stop al pagamento a cottimo (ancora in via di valutazione) all'assicurazione Inail (con premio all'1,2%), dall'obbligo ad almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza, a quello di fornire i dispostivi di protezione e di garantire la «sorveglianza sanitaria», con sanzioni anche a carico del medico. Previste in generale più tutele per gli iscritti alla gestione separata Inps, che potrebbero beneficiare di maternità, disoccupazione, indennità per malattia o ricovero (aumentata al 100%), con un mese lavorato nell'ultimo anno anziché i tre attuali. Spazio infine anche al sostegno ai cosiddetti 'workers buyout': si prevede un fondo ad hoc per sostenere i lavoratori che si costituiscono in cooperativa per 'salvare' la loro azienda in default.