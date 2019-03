Lega e M5S trovano l'intesa sulle nomine a Italgas e Snam

C'è l'intesa tra Movimento 5 Stelle e Lega sulla guida di Italgas e Snam, ma resta ancora molta tensione su Fincantieri. Il complesso dossier delle nomine si arricchisce di due importanti tasselli, ma rimane ben aperto su altre delicate partite, dalla Banca d'Italia all'Inps, passando appunto per il polo cantieristico. Per Italgas, intanto, si apprende in ambienti della maggioranza, dovrebbe arrivare nel ruolo di presidente Alberto Dell'Acqua, professore di finanza della Bocconi; mentre alla presidenza di Snam dovrebbe essere indicato Luca Dal Fabbro, che ora siede nel Cda di Terna. Se questi nomi fossero confermati, prenderebbero il posto, rispettivamente, di Lorenzo Bini Smaghi e di Carlo Malacarne. Vanno invece verso la riconferma gli Ad delle due aziende, cioè Marco Alverà per Snam e Paolo Gallo per Italgas.

STALLO SU BONO AMMINISTRATORE DELEGATO DI FINCANTIERI

La partita non è ancora chiusa, invece, per Fincantieri. Giampiero Massolo è in pole per la conferma come presidente, mentre ci sarebbe ancora stallo sul nome di Giuseppe Bono, attuale amministrato delegato fortemente sostenuto da Matteo Salvini. Con i 5 stelle sarebbero infatti pronti a chiedere un riequilibrio della composizione del cda dell'azienda.

TENSIONI ANCHE SUL DIRETTORE GENERALE DI BANKITALIA

A peggiorare la situazione tra i due alleati di governo ci sarebbe anche la scadenza del mandato, a maggio, del direttore Generale di Bankitalia: mandato attualmente ricoperto da Salvatore Rossi. Questa figura potrebbe essere l'oggetto di un nuovo duello tra le due forze politiche, che da qualche settimana stanno valutando con attenzione le mosse per centrare l'obiettivo grosso della gerarchia dell'Istituto centrale nazionale. Una operazione che potrebbe portare a non spingere più di tanto per la sostituzione di Luigi Federico Signorini alla vice direzione generale, che potrebbe essere anche confermato, come è negli auspici della banca centrale italiana.

TRIDICO VERSO LA PRESIDENZA DELL'INPS

Sembra chiudersi invece il cerchio per la nuova guida dell'Inps, rimasta senza presidente dal 16 febbraio 2019, quando è scaduto il mandato di Tito Boeri. Per la successione il presidente designato è Pasquale Tridico, attuale consigliere del ministro Luigi Di Maio, cui dovrebbe essere affiancato, come vice, Mauro Nori, ex direttore generale dell'istituto. Lunedì 4 marzo potrebbe essere il giorno della soluzione del nodo delle deleghe da affidare alla nuova figura del vicepresidente (che andrà formalizzata anche correggendo la riforma della governance introdotta con il decretone).

IN CERCA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ANPAL

In questo pacchetto di nomine, secondo quanto riferiscono fonti leghiste, rientrerebbe anche il nuovo direttore generale dell'Anpal, che si può sostituire subito in virtù di una norma introdotta con il decreto semplificazioni. L'Agenzia per il lavoro ha già un nuovo presidente, Mimmo Parisi, fortemente voluto da Di Maio, pronto a succedere a Maurizio Del Conte. Parisi dovrebbe essere affiancato da un nuovo dg proposto dalla Lega.