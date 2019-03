Le quattro ragioni per cui in Italia serve il Partito dei Giovani

UN SISTEMA DI WELFARE SEMPRE MENO SOSTENIBILE

Il sistema di welfare e in particolare previdenziale, che peraltro è una realtà solo nell’Occidente sviluppato, è sempre meno sostenibile. Un po' più - in Svizzera o in Svezia - o un po' meno - in Italia -, ma non c’è Paese, a partire dagli Usa, che non sia costretto a fare i conti con una coperta sempre più corta per l'invecchiamento della popolazione, che comporta costi crescenti, di contro alla riduzione dei giovani che lavorano, dunque delle contribuzioni necessarie per pagare le pensioni. Lo scenario, disegnato dal 2019 global retirement index , è che nel giro di dieci anni l'insostenibilità di sistema sarà all’ordine - drammatico - del giorno. Se non si metterà mano presto a riforme di sistema, strutturali. Ovvero non si ridisegnerà la società nel suo complesso. Un’operazione questa di per sé titanica, ma che in Italia sconta un sovrappiù di faciloneria e cialtroneria della classe politica. Quota 100 ne è la plastica espressione.

UNA POLITICA TUTTA A FAVORE DEI PENSIONANDI