La marcia anti-razzista di Milano che sfida il governo

PRESENTI OLTRE 1.000 ASSOCIAZIONI: «IL NEMICO È LA DISEGUAGLIANZA»

L'appello di People recita: «Una grande iniziativa pubblica per dire che vogliamo un mondo che metta al centro le persone. La politica della paura e la cultura della discriminazione viene sistematicamente perseguita per alimentare l'odio e creare cittadini e cittadine di serie A e di serie B. Per noi, invece, il nemico è la diseguaglianza, lo sfruttamento, la condizione di precarietà». La manifestazione è promossa da 30 realtà, dall'Arci ai sindacati alle organizzazioni anti-razziste, cui hanno aderito oltre 1.000 associazioni. «Inclusione, pari opportunità e una democrazia reale per un Paese senza discriminazioni, senza muri, senza barriere» sono i motivi - come si legge nell'appello - per cui è stata promossa questa mobilitazione nazionale. Ma anche «perché crediamo che la buona politica debba essere fondata sull'affermazione dei diritti umani, sociali e civili. Perché pensiamo che le differenze - legate al genere, all'etnia, alla condizione sociale, alla religione, all'orientamento sessuale, alla nazione di provenienza e persino alla salute, non debbano mai diventare un'occasione per creare nuove persone da segregare, nemici da perseguire e ghettizzare o individui da emarginare».