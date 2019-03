Come e quando si vota per le Primarie del Pd

Le Primarie del Pd per scegliere il segretario e l’assemblea nazionale si svolgono domenica 3 marzo. I seggi saranno aperti dalle ore 8 alle ore 20. Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità, la tessera elettorale e un contributo minimo di 2 euro.

CHI DOVEVA REGISTRARSI ONLINE

Gli elettori fuorisede, i giovani fra i 16 e i 18 anni, i cittadini italiani residenti all’estero o temporaneamente all’estero che si siano precedentemente registrati online, devono presentarsi con un documento di riconoscimento e un contributo minimo di 2 euro. I cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari, devono portare un documento di riconoscimento o il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta di rinnovo e minimo 2 euro.