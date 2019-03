Dove si vota per le Primarie Pd 2019

DOVE POSSONO VOTARE STUDENTI E LAVORI FUORI SEDE?

Per lavoratori e studenti fuori sede è necessaria una procedura diversa dato che non possono tornare nel Comune di residenza. Per loro è stata realizzata una delibera ad hoc, la n°41, che prevede per loro la possibilità di votare in base al domicilio se prima hanno perfezionato l'iscrizione sul portale del Pd entro le ore 12:00 di lunedì 25 febbraio. Completata l'iscrizione sul portale sarà lo stesso sistema ad assegnare il seggio al quale potranno recarsi muniti di documento di identità.

DOVE POSSONO VOTARE GLI ITALIANI ALL'ESTERO?

Anche gli italiani residenti all'estero potranno partecipare alle Primarie senza l'obbligo di una pre-registrazione sul portale. Esiste però una distinzione, si legge sul sito, data dalla residenza in una zona di confine. Se ci si trova in una di queste zone è necessario registrarsi come "fuori sede" entro il 25 febbraio. Se invece ci si trova nell'altra condizione si può reperire l'elenco delle sedi estere qui.