Gli effetti negativi del regionalismo differenziato sul sistema scuola

DOMANDA. Che cambiamenti può produrre nell’istruzione?

RISPOSTA. L’introduzione dell’autonomia regionale non produrrebbe semplici “cambiamenti” di natura gestionale, organizzativa, contrattuale, che pure paiono di notevole entità. Il punto da sottolineare è un altro: dal momento in cui si lega il tema dell’autonomia differenziata al gettito fiscale, si introduce il principio in base al quale l’accesso al diritto all’istruzione diventa funzione della residenza.

E quindi?

La volontà di trattenere la quasi totalità del gettito fiscale - si parla dei 9/10 per il Veneto - nel territorio regionale, ferme restando le risorse complessive dello Stato, introduce un elemento di differenziazione nell’accesso a un diritto primario, che diventa invece subordinato alla ricchezza del territorio. A questo è direttamente connessa l’idea di Scuola e i compiti che come società riteniamo debbano esserle affidate: mettere i cittadini italiani nelle condizioni di diventare membri consapevoli, critici e solidali di una comunità nazionale e non particolaristica, i cui valori e i cui principi sono custoditi nella Carta costituzionale.

In che modo l’intesa con l’Emilia-Romagna si differenzia da quella per Lombardia e Veneto?

Per quel che riguarda l’istruzione, e limitatamente alla bozza pubblicata e datata 20 dicembre 18, nell’intesa emiliana leggiamo la richiesta (articolo 1 comma b) di “particolare autonomia” in tema di “istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e universitaria” e non, come per Veneto e Lombardia (articolo 2 comma 2, 3) in “materia di norme generali sull’istruzione e istruzione”. La differenza sostanziale è qui, e riguarda una ridefinizione su scala locale dell’Idea di istruzione ed educazione.