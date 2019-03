La Lega corre nei sondaggi politici del 2 marzo 2019

In questo quadro, diminuiscono i giudizi positivi sull'esecutivo (dal 54% di gennaio al 50% di oggi) e, contestualmente, aumentano quelli negativi (da 37% a 42%): l’indice di gradimento passa dunque da 59 a 54, ovvero il livello più basso da quando il governo gialloverde si è insediato.

IL PD RISALE ALLA VIGILIA DELLE PRIMARIE: 18,5%

Per quanto concerne gli altri partiti, il sondaggio evidenzia una timida ripresa del Pd, che - alla vigilia delle Primarie e a meno di due mesi dalle elezioni europee - sale al 18,5% (+2,4% rispetto a inizio febbraio), tornando di fatto ai livelli di fine anno. Una tendenza riconducibile «ai risultati delle Regionali che, pur non premiandolo, hanno visto in pista il centrosinistra nel suo insieme, e alla campagna per le primarie che, per quanto non particolarmente mobilitante, contribuisce a rinsaldare gli elettori vicini».

FORZA ITALIA ALL'8,6%, FDI E +EUROPA A BRACCETTO (4%)

Sostanzialmente stabile Forza Italia, che fa segnare un 8,6%. Fratelli d’Italia e +Europa, entrambe al 4%, si attestano al livello della soglia di sbarramento. Liberi e Uguali, Art.1 Mdp e Si sono al 2,4%, mentre Noi con l'Italia-Udc allo 0,5%. Cresce, toccando i livelli più alti dalle elezioni politiche del 2018, l'esercito di indecisi e non votanti, ora al 43,6%.