La Francia mette fretta al governo sulla Tav

GRILLO "SOTTERRA" LA TAV, DI MAIO NO

Se il sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, si dice convinto che la Tav si farà, il leader politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, si trova al bivio: assecondare i cinque stelle No Tav più ortodossi o tutelare la tenuta del governo? Beppe Grillo ha fatto sapere che, per quanto lo riguarda, la Tav è «morta». Di Maio, però, è più cauto. E prima di prendere una decisione vuole avere ben chiari gli umori degli elettori. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, , però, ora il leader pentastellato è in possesso di uno studio - che lui stesso ha commissionato - secondo cui il 70% del cinque stelle è a favore della Torino-Lione. Un dato che potrebbe convincere Di Maio a dare il via libera.

PARIGI: «È UN PROGETTO SIMBOLICO E UTILE»

La Tav, incalza Le Maire, è un progetto «simbolico perché rappresenta il desiderio di avvicinare i nostri territori. Ed è utile per facilitare il movimento di merci e persone tra Francia e Italia. D'altra parte, noi siamo già impegnati nel cantiere». Il ministro francese ha affrontato anche il tema dei dissapori tra Francia e Italia, invitando tutti ad abbassare i toni: «Tutta l'Europa è attraversata da una febbre nazionalista. Dobbiamo prestare ancora più attenzione alle parole pronunciate e alle decisioni che prendiamo perché il clima politico è infiammabile».