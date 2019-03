Casaleggio: «Non credo che la Tav faccia saltare il governo»

I SONDAGGI NON PREOCCUPANO CASALEGGIO

Con lo stesso distacco Casaleggio ha poi commentato il calo di consensi per il Movimento 5 Stelle: «Non sono mai stato innamorato dei sondaggi, anzi tutte le volte che ho visto un sondaggio il giorno prima di una elezione puntualmente ha sbagliato di più o meno il 6%, per cui è un dato da prendere per quello che è». E sulla possibilità di consultare gli iscritti sulla questione dell'Autonomia: «Non sta a me decidere su cosa interrogare gli iscritti. Penso che possano essere chiamati ad esprimere un'opinione in tutte le occasioni in cui ha senso farlo. Il programma di questo governo è stato discusso per un anno e mezzo sulla piattaforma Rousseau assieme a tutti gli iscritti che, settimana dopo settimana, hanno costruito ciò che poi è finito effettivamente nel contratto di governo negoziato assieme ad un'altra forza politica», ha concluso.