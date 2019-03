Cosa ha detto Grillo sulla marcia contro il razzismo di Milano

Secondo Beppe Grillo il razzismo sarebbe solo «un falso problema», anzi un fenomeno «esclusivamente mediatico». Questo il pensiero del comico genovese e cofondatore del Movimento 5 stelle commentando dal suo Blog la manifestazione anti-razzista del 2 marzo a Milano. «Circa 250 mila persone hanno manifestato contro il razzismo» considerato «terreno di coltura ideale per i frou frou piddini e berlusconiani: cabaret invece che lotta», si legge nel post intitolato: L'Italia divisa in due.

IL RAZZISMO COME SCUSA PER ATTACCARE IL PD

Partendo dall'ondata di xenofobia che sta attraversando l'Italia, Grillo si è poi lanciato in un nuovo duro attacco contro il Partito democratico. «Persi nelle nebbie delle Primarie si ritrovano nel "vuoto nulla impannocchiato in fronzoli" (verso dai Sonetti di Shakespeare: è il 66, quello il cui incipit è " stanco imploro pace dalla morte, vedendo il merito nascer mendico, e il vuoto nulla impannocchiato in fronzoli", ndr)», ha scritto ancora sul suo Blog facendo riferimento al giorno in cui i dem hanno stabilito per eleggere il nuovo segretario del partito. della consultazione dem per l'elezione del segretario.

LA XENOFOBIA USATA PER NASCONDERE I PROBLEMI REALI

«Ma Sala lo definisce momento spartiacque... Ed ha ragione. Chiunque abbia un minimo di buon senso non vede alcun razzismo ma soltanto un crescente egoismo sociale», ha incalzato ironico Grillo. Per poi arrivare al nocciolo del discorso. Per il cofondatore del M5s «sembra che il Paese non voglia confrontarsi con i suoi 'veri fantasmi'. Se fosse una manifestazione contro l'egoismo, contro il mors tua vita mea, ne sarei felice. Ancora di più, se fosse una manifestazione contro la mafiosità, i favori e le caste... Ma stiamo soltanto sognando». Poi la parte che ha scandalizzato: «Il Paese sceglie falsi problemi: piuttosto che decidere di sostenere i suoi milioni di poveri preferisce disquisire di miliardi per bucare una montagna (allusione alla Tav, ndr) ed altre questioni che non esistono».