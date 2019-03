Cosa ci hanno detto le Primarie del Pd

CON QUESTI NUMERI IL FUOCO AMICO SAREBBE INEFFICACE

Il primo a congratularsi con Zingaretti è stato Giachetti: «Ancora una volta il nostro popolo ha smentito i pronostici funesti della vigilia e anche quelli di chi ha parlato di un partito in macerie. L'affluenza sostenuta e le code ai seggi raccontano una comunità viva e un partito che i nostri elettori considerano baluardo della nostra democrazia, contro un governo pericoloso per il Paese». Anche Ivan Scalfarotto ha preferito parlare di un voto contro l'esecutivo: «Non sono stupito dell'affluenza, il governo sta portando avanti delle politiche così illiberali che la partecipazione alle primarie è stata una prima risposta». Ma per i renziani la sconfitta è macroscopica e non può essere nascosta. Tanto che lo stesso ex premier, su Twitter, ha usato toni obbligatoriamente concilianti: «Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta con il fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al governo». Anche perché il fuoco amico rischia di essere controproducente, con questi rapporti di forza.

LA VIA DELLA SCISSIONE NON SEMBRA PRATICABILE

Quanto a Martina, da sempre in maggioranza e ben radicato nel progetto del Pd, in conferenza stampa si è mostrato più pimpante: «Il Pd è in buone mani, ora dobbiamo lavorare perché tutti si sentano a casa e perché altri possano avvicinarsi». E a Zingaretti ha voluto regalare una maglietta con un messaggio eloquente: «Siamo somma, non divisione». Prevedibile a questo punto che Martina possa favorire una riconciliazione all'interno del partito, anche con quella parte di deputati che fa riferimento a Luca Lotti e Lorenzo Guerini. L'ipotesi di una scissione dei fedelissimi di Renzi, tra i quali Maria Elena Boschi, non sembra rappresentare uno scenario praticabile. «Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Pd. Il popolo delle primarie ha parlato. E noi rispetteremo questo risultato in modo leale. Complimenti a Nicola. E grazie a Maurizio e soprattutto a Bobo per la bella battaglia», ha scritto la stessa Boschi su Facebook. Difficile comportarsi diversamente.