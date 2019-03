Le Primarie Pd del 3 marzo 2019 in diretta

L'ora della verità per il futuro del Partito democratico è arrivata. Domenica 3 marzo 2019 è il giorno delle Primarie per scegliere la guida di quella che aspira a essere la principale forza politica riformista in Italia. I candidati alla segreteria sono tre: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, che il 28 febbraio si sono sfidati in un confronto televisivo su Sky Tg24. Urne aperte dalle 8 alle 20, possono votare tutti gli italiani iscritti alle liste elettorali. È previsto un contributo di 2 euro.

ZINGARETTI PRIMO TRA I VOTI DEGLI ISCRITTI E PER I SONDAGGI

Alla consultazione di gennaio tra soli iscritti al Pd il governatore del Lazio aveva preso il 47,38%, dopo di lui l'ex ministro delle Politiche agricole (36,1%) e infine l'ex vicepresidente della Camera ed ex candidato sindaco di Roma (11,13%). Gli ultimi sondaggi politici hanno mantenuto intatte queste gerarchie: Zingaretti è dato nettamente in testa (tra il 48 e il 60%), seguono Martina (tra il 28 e il 40%) e Giachetti (tra l'8 e il 18%). L'automatica legittimazione si ottiene col 50% dei voti, ma se nessuno dovesse raggiungere quella soglia allora toccherebbe all'Assemblea già convocata per il 17 marzo scegliere il nuovo segretario. Sulla contesta pesa inevitabilmente l'ingombrante e divisiva figura dell'ex segretario ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi.