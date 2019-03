Nessun gazebo a Capaci per le Primarie e il segretario Pd si dimette

Il segretario del Partito democratico di Capaci, Salvatore Roccalumera, si è dimesso dalla sua carica per protestare contro la decisione del partito di non prevedere un gazebo per le Primarie nel Comune in provincia di Palermo di circa 12 mila abitanti. Questo avrebbe creato così un disagio ai vari elettori che per esprimere la loro preferenza tra Zingaretti, Martina e Giachetti si sono dovuti recare a Carini e nemmeno nel più vicino comune di Isola delle Femmine. «Non posso starmene con le mani in mano e subire una scelta che può essere giustificata solamente dal fatto che i risultati di Capaci nelle passate Primarie non sono stati di gradimento a chi oggi occupa i vertici del partito», ha spiegato amareggiato Roccalumera. Che poi ha anche aggiunto: «Ma per questo non si può impedire la partecipazione di persone che con grande entusiasmo hanno sempre sostenuto il Pd in un paese simbolo della lotta alla mafia».