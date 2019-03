Il celodurismo di Salvini è destinato ad afflosciarsi

I SOVRANISTI DI VISEGRAD VOGLIONO CHE L'ITALIA METTA I CONTI IN ORDINE

Anche gli ultimissimi sondaggi fatti a cura del parlamento europeo sollevano molti interrogativi su questa grande speranza annunciata sempre da Salvini e Di Maio come sicura realtà. «Alle europee del 2019 daremo una bella scossa all’Europa», è il messaggio battagliero formulato da mesi su tutte le tonalità e in tutte le salse. Aspettiamo. I sondaggi dicono che sarà una scossa di moderata forza e non un elettrochock e che gli equilibri verranno cambiati, ma non stravolti. Dopo tanti proclami sarà l’ultimo appello. Salvini o vince questa scommessa o sarà costretto a diventare “moderato”, per mancanza di sponda. Inoltre, anche se dovesse esservi la valanga sovranista, non si capisce come le cose potrebbero cambiare per l’Italia in quello che più interessa al leader del Carroccio, convinto che la sua spesa pubblica farebbe volare il nostro Paese: gli spazi di bilancio. Già adesso gli amici di Salvini, da Vienna a Budapest a Varsavia, gli stanno dicendo di rimettere i conti in ordine.