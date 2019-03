IL DOPPIO FILO CHE LEGA LE PRIMARIE PD AL M5S

Il merito principale che tutti riconoscono alle Primarie del Pd è quello di aver coinvolto milioni di persone. Da qualunque lato la si guardi, per chiunque si parteggi, quelle giornate sono state una festa per la democrazia. Il confronto con la versione pentastellata delle consultazioni online su Rousseau, è impietoso: per esempio, nel voto del 21 settembre 2017, Luigi Di Maio è stato incoronato capo politico e candidato premier con 30.936 voti espressi da 37.442 partecipanti (su 130 mila iscritti certificati). Nello stesso anno, a quelle dei Dem parteciparono 1.839.000 persone e Matteo Renzi le vinse con 1.257.091 consensi. Numeri che lasciano il tempo che trovano, dato che la vera partita si gioca alle elezioni (ricordiamo una previsione fassiniana dell'esponente democratico Stefano Pedica che, non potendo immaginare il venturo tracollo del Pd alle politiche 2018, salutò così la proclamazione di Di Maio: «Gli piace vincere facile, ma non si abitui troppo. Le elezioni non sono le cliccarie»), ma che mettono comunque in risalto la portata della mobilitazione democratica.