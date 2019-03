Francesco apre gli archivi segreti vaticani e ‘assolve’ Pio XII

LA SANTA SEDE E LA SHOAH TRA SILENZI, DIPLOMAZIA E VITE SALVATE

Uno dei nodi irrisolti e che probabilmente nemmeno l’apertura degli archivi potrà sciogliere fino in fondo, è quello dei cosiddetti ‘silenzi’ della Santa Sede rispetto alla tragedia che si stava consumando in Europa nei campi di concentramento e, in generale, con la persecuzione degli ebrei e dei popoli europei. Allo stesso tempo è un fatto ormai accertato che la Chiesa, attraverso le sue tante articolazioni e strutture, svolse un’opera umanitaria imponente nei confronti di tanti: prigionieri politici, militari, ebrei, partigiani, donne e uomini comuni caduti nella rete dell’occupazione nazista in diversi Paesi d’Europa, Italia compresa. Resta tuttavia sospesa una questione non da poco: il papa, il Vaticano, esitarono nel denunciare quanto stava avvenendo? Vi furono ambiguità in tal senso? Fu giusto non pronunciare mai pubblicamente una condanna dell’orrore? Si trattò di una scelta imposta dalle condizioni estreme in cui si trovava il Vaticano – circondato dalle truppe tedesche di stanza a Roma – o di una reticenza? Prevalse il timore di rappresaglie verso le organizzazioni cattoliche e il clero nei territori occupati dai tedeschi? Oppure un atteggiamento meno profetico e più diplomatico permise di mettere in salvo più persone, di ‘trattare’ con le autorità tedesche, di salvare vite? Le carte private di Pio XII, i documenti della Segreteria di Stato, quelle relative ai diversi servizi di soccorso e aiuto ai prigionieri presenti nell’archivio vaticano, potranno aiutare a mettere meglio in luce temi di tale portata, a chiarire, almeno in parte, il contesto nel quale si muoveva la diplomazia d’Oltretevere e a far emergere il pensiero del papa e di molti dei suoi più stretti collaboratori negli anni in cui ilVvecchio continente andava a fuoco.