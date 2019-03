Come si posizionerà il Pd di Zingaretti in Europa

LA VIRATA A SINISTRA DEL PARTITO SOCIALISTA E DELLA SPD

Decisivi in questo senso saranno i numeri che usciranno dalle urne il 26 maggio prossimo e le strategie post elettorali che si affermeranno nell'altro grande gruppo, il Partito popolare europeo (Ppe), tentato in alcuni suoi ambienti da un asse con i sovranisti. Gli ultimi sondaggi attribuiscono 75 seggi all'Alde e 22 a La République en Marche! di Macron che, sommati ai 135 del Pse, ai 49 dei Verdi e ai 181 del Ppe, consentirebbero a un fronte europeista allargato di avere la maggioranza nel prossimo parlamento europeo. Ma se Pse e Ppe hanno già sperimentato in passato – e con fortune alterne – la convivenza in una maggioranza Ue, diverso è il discorso per socialisti e liberali. Anche perché le due agende appaiono sempre più divergenti. Effetto, in primis, della sterzata a sinistra impressa dal Pse nel suo complesso e dal suo primo azionista, la Spd tedesca.

LA MANO TESA ALLE FASCE POVERE NEL NOME DEL LIVING WAGE

Con l'insediamento della 48enne Andrea Nahles a nuovo segretario, il più antico partito dell'Europa continentale ancora in vita sta cercando di riconquistare la fiducia e i voti della classe lavoratrice, con una serie di riforme – dal reddito di cittadinanza alle pensioni - focalizzate sul welfare. E volte a guarire le ferite di tagli e precarizzazione inflitte dalle politiche neoliberiste degli Anni 90. La medesima tendenza è emersa dal Congresso del Pse a Lisbona, che tra le oltre 100 proposte messe sul tavolo ha visto spiccare le tasse sulle transazioni dei colossi del web, il rafforzamento dei sindacati e la transizione dal «minimum wage» al «living wage», ovvero dal salario minimo a un salario in grado di garantire condizioni di vita dignitose. Un manifesto al tentativo, invocato anche da Zingaretti, di riappropriarsi del dialogo con le fasce più disagiate della società. Che strizza l'occhio alla sinistra più vintage targata Jeremy Corbyn e Bernie Sanders. E, al tempo stesso, suona come una presa di posizione contro il credo liberale di Macron.