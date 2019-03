Zingaretti faccia il contrario dei sei segretari Pd prima di lui

ZINGARETTI NON HA NULLA DA IMPARARE DAI SUOI PREDECESSORI

Sono passaggi recenti di cui ciascuno di noi conserva memoria e giudizio. Anche gli elettori che, alla prima occasione, hanno dato al Pd il 18% facendogli capire che si erano stufati del Pd. Ecco Nicola Zingaretti il giorno dopo la sua vittoria deve ripassare il film dei suoi predecessori e deve prendere alcune decisioni riguardanti ciò che non deve fare: non deve, come Veltroni, inventarsi un nuovo partito a vocazione maggioritaria e non deve dimettersi al primo stormir di fronda. Non deve galleggiare come Franceschini. «Non deve dire gatto se non ce l’ha nel sacco», come invece ha fatto Bersani annunciando la ricostituzione di un partito che in pezzi ha trovato e in pezzi ha lasciato. Non deve considerare il partito un proprio territorio di caccia.