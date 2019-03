Formigoni, Alemanno e la criminalizzazione della politica

Ora, si dà il caso che Formigoni sia stato uno degli uomini più potenti d’Italia per 20 anni, e se i suoi profitti illeciti sono stati una dozzina di inviti in barca, bè a questo punto sale il sospetto che il Celeste santo lo sia stato davvero. Ma tant’è: nell’immediato le sue giornate scorrono nel carcere di Bollate. Quanto ad Alemanno, gli si fa carico di aver ricevuto contributi per la sua fondazione. L’ex sindaco di Roma è il primo- non sarà l’ultimo- a entrare in un circolo vizioso infernale: prima il parlamento abolisce il finanziamento pubblico ai partiti, esaltando il modello americano del leader capace di raccogliere fondi privati. Segue un secondo tempo in cui il parlamento trasforma in reato una serie di comportamenti che fanno parte del contenuto naturale della politica. Della serie: via il finanziamento pubblico, cercate quello privato così vi incriminiamo e vi arrestiamo tutti. E la politica residua che fa? Tace, balbetta banalità, si appresta a inasprire pene per il voto di scambio, si arrotola da sola pazientemente la corda intorno al collo.