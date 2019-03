In Bankitalia traballa la poltrona del dg Salvatore Rossi

Nel vertice di governo che si è tenuto martedì 26 febbraio a Palazzo Chigi, il tema delle nomine ha tenuto banco. Ma mentre è andata via liscia la parte riguardante le controllate di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), dopo che Matteo Salvini ha chiesto e ottenuto il via libera alla riconferma di Peppino Bono e Giampiero Massolo in Fincantieri e conseguente riconferma degli uscenti in Snam, Italgas e Ansaldo Energia, molto animata è stata invece la discussione sui tre membri del direttorio di Banca d’Italia in scadenza.