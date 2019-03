I sondaggi politici del 4 marzo a un anno dalle elezioni

Il M5s, a un anno esatto dalle elezioni, perde il 10% dei consensi e con un crollo ulteriore del 2,2% in un mese si attesta al 22,7%. È quanto rilevato dal sondaggio politico Bidimedia pubblicato il 4 marzo 2019. La Lega cresce dell'1% rispetto alla scorsa rilevazione, toccando il 32,3% ma complessivamente l'area di governo cala. In leggero rialzo il Partito democratico che in un mese aumenta dello 0,2%, portando al 18,9% in una rilevazione effettuata prima delle Primarie. Stesso aumento per +Europa, che grazie al +0,2% fatto segnare rispetto alla scorsa rilevazione raggiunge il 2,6%. Nel campo della sinistra, invece, Potere al Popolo è invariata (1,7%) e Mdp-Sinistra Italiana perde lo 0,1% portandosi al 2,5%. Risultati positivi per i partiti di centrodestra, entrambi in aumento dello 0,5%. Se Forza Italia si porta così al 9,5%, Fratelli d'Italia raggiunge il 4% dei consensi. Rimane stabile l'affluenza al 64,5%.

CASALEGGIO NON È PREOCCUPATO DAI SONDAGGI SUL M5S

«Non sono mai stato innamorato dei sondaggi, anzi tutte le volte che ho visto un sondaggio il giorno prima di una elezione puntualmente ha sbagliato di più o meno il 6%, per cui è un dato da prendere per quello che è», ha detto Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, parlando con i giornalisti a margine del Rousseau City Lab che fa tappa a Bari e rispondendo alla domanda sul calo di consensi per il Movimento 5 Stelle.

Dati Sondaggi Bidimedia - Rilevazioni eseguite tra il 22/02 e il 27/02. Metodo di rilevazione: sondaggio online (CAWI) su un campione rappresentativo di 1084 casi. Margine d'errore ± 3,0%. Affluenza 64,5%.