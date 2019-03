Cosa dicono i sondaggi politici elettorali del 4 marzo 2019

Brutte notizie, insomma, per Luigi Di Maio, dopo che già in giornata una rilevazione condotta da Bidimedia aveva stimato come in un anno, dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018, il consenso si fosse eroso di 10 punti percentuali, con un crollo 2,2% nel solo ultimo mese. La Lega è invece in crescita dell'1% rispetto alla scorsa rilevazione, toccando il 32,3%, e di 14,9 punti rispetto al voto di un anno fa. «Non sono mai stato innamorato dei sondaggi, anzi tutte le volte che ho visto un sondaggio il giorno prima di una elezione puntualmente ha sbagliato di più o meno il 6%, per cui è un dato da prendere per quello che è», ha commentato a caldo Davide Casaleggio.