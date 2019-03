Chi è Nicola Zingaretti, il neo segretario Pd

LA VITA PRIVATA DI NICOLA ZINGARETTI

Nicola Zingaretti, già segretario nazionale della Sinistra giovanile, europarlamentare e quindi presidente della Provincia di Roma, è nato a Roma l'11 ottobre 1965. È sposato con Cristina da cui ha avuto le sue due figlie, Agnese e Flavia. Della sua vita quotidiana a Vanity Fair ha detto: «Io faccio la spesa, cucino, prendo l’autobus, ma senza fotografi intorno. Se vedi le persone solo ai comizi non le comprenderai mai. Se vivi in un dirigibile non riesci a farti interprete di chi non vive in quel dirigibile». Come non citare poi il fratello del governatore, Luca Zingaretti, protagonista de Il Commissario Montalbano, più grande di quattro anni. Nicola Zingaretti è alto circa un metro e ottantadue centimetri e pesa circa novanta chili.