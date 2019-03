Cosa ha detto il segretario Zingaretti su Pd M5s Tav e autonomia

LA LEGA DI SALVINI È CONTRO GLI INTERESSI DEL NORD

«Avevamo iniziato a rimettere in piedi il Paese, non in maniera forse sufficiente, ma si era iniziato. Invece questo governo sta mettendo indietro le lancette dell'orologio e il costo di questa incertezza si scarica sulle famiglie e soprattutto sui giovani», ha argomentato Zingaretti: «L'Europa sta investendo sul proprio futuro invece l'Italia sembra avere smesso». Purtroppo il governo gialloverde ci ha fatto diventare gli ultimi in Europa. E anche la Lega di Salvini, radicalmente diversa rispetto alla Lega che c'era prima, è contro gli interessi del Nord e contro gli interessi produttivi».