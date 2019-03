La sfida di Zingaretti: recuperare i voti Pd in libera uscita

ZINGARETTI PUÒ RIAGGREGARE IL POPOLO DELLA SINISTRA

Nicola Zingaretti, che ha stravinto le Primarie con un risultato che nemmeno lui forse si aspettava visto che alla vigilia il dubbio era se potesse superare o meno quel fatidico 50% che lo avrebbe incoronato direttamente segretario, non è un fulmine di guerra ma ha due requisiti che possono tornare utili a un partito in cerca di riscatto. Non possiede un’indole divisiva, quella che ha prevalso durante la gestione di Matteo Renzi innescando quell’esiziale guerra del tutti contro tutti che ha portato alla scissione. E proprio perché non è divisivo sa costruire mediazioni e compromessi che in questa fase politica sono di gran lunga preferibili ad atteggiamenti di rottura. Il Pd più che di dividere ha bisogno di aggregare, e la piazza di Milano dice che c’è un popolo che rifiuta la deriva sovranista del Paese e cerca rappresentanza. Il fatto di non averla finora trovata, o solo in parte, nei democratici non significa che nella pagina nuova che il partito si appresta a scrivere ciò non possa accadere.