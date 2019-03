La squadra di Zingaretti dopo le Primarie del Pd

Dopo la netta vittoria di Nicola Zingaretti alle Primarie del Pd del 3 marzo 2019 si inizia a ragionare sulla futura squadra del presidente della Regione Lazio. Ultrà della mediazione, come da più parti è stato definito, il nuovo segretario dei democratici probabilmente non punta a terremotare il partito proprio per evitare strappi e scissioni, ma secondo un retroscena pubblicato dal Corriere della Sera potrebbe saltare in tempi brevi il tesoriere, il renziano Francesco Bonifazi. Non si tratterebbe però di una scelta per regolare i conti tra le correnti, quanto di un'oggettiva presa d'atto delle difficoltà economiche del partito, con le casse vuote e i dipendenti in cassa integrazione. Così non si può andare avanti: a controllare i bilanci tocca adesso ad Antonio Misiani, già tesoriere con Bersani. Potrebbe essere lui, dopo una prima ricognizione, a ricoprire il ruolo di nuovo tesoriere, a meno che non gli sia preferito una figura di più alto profilo, come Luigi Zanda.

LA PRESIDENZA A GENTILONI, FUTURO CANDIDATO PREMIER

La seconda carica destinata a cambiare è quella del presidente, incarico oggi in capo a Matteo Orfini. Orfini, esponente della corrente dei "Giovani turchi", era arrivato alla presidenza in un'ottica di bilanciamento rispetto alla corrente renziana, a cui Orfini si è piano piano avvicinato, pur mantenendo una sua posizione autonoma. Adesso, per coprire il ruolo di presidente, potrebbe essere chiamato Paolo Gentiloni. Molte sono le ragioni che portano a questa scelta: Gentiloni, al pari di Zingaretti, è un uomo di dialogo e di ricucitura. E', inoltre, tra le figure più popolari e apprezzanti all'interno del campo democratico. A differenza di Zingaretti, inoltre, viene dal mondo centrista-popolare e anche questo è un elemento di riequilibrio non indifferente rispetto a chi accusa il governatore di «voler rifare i Ds». Ma la vera ragione di una scelta di Gentiloni è in prospettiva: non è affatto detto che Zingaretti voglia correre alle prossime elezioni nazionali - potrebbero non essere così in là nel tempo - come candidato premier. Nell'ottica della creazione di un campo di centrosinistra allargato - un suo pallino - il nome verrà scelto dall'allleanza collegialmente, ma certo Gentiloni sarebbe una carta più che spendibile.