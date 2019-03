Giulia Sarti non ha intenzione di lasciare il M5s

Quello relativo a Giulia Sarti non è ancora un capitolo chiuso all'interno del Movimento 5 stelle. «Se mi dimetterò da deputata o passerò al Misto? Non c'è motivo, io non sono espulsa dal M5s», ha detto l'ex presidente della commissione Giustizia, sostituita dalla padovana Francesca Businarolo, rispondendo il 5 marzo alle domande del Fattoquotidiano.it. «Confido di rimanere nel Movimento perché non ho fatto assolutamente niente. Io non lascio il M5s, io l'ho fatto nascere», ha puntato i piedi Sarti che il 26 febbraio si era autosospesa e dimessa dall'incarico in commissione Giustizia dopo la richiesta di archiviazione per la querela che aveva sporto nei confronti dell'ex fidanzato Andrea Tibusche Bogdan nell'ambito della rimborsopoli grillina.