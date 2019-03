La legittima difesa è alla Camera e sta per diventare legge

L'Aula della Camera ha iniziato l'esame del disegno di legge che riforma la legittima difesa, già approvato dal Senato. La discussione del testo e dei relativi emendamenti procederà con tempi contingentati come voluto dalla Lega di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, come annunciato, si è presentato a Montecitorio per seguire di persona l'avvio dei lavori, ma dopo circa mezz'ora se n'è andato. Il 4 marzo ha promesso che l'approvazione definitiva del provvedimento arriverà «entro marzo», perché «è chiuso l’accordo con il M5s». Ma nella maggioranza si sono manifestati forti mal di pancia. Tra le fila dei pentastellati, infatti, 32 deputati hanno deciso di disertare la discussione per protesta. E il Partito democratico attacca: «Il silenzio del M5s è imbarazzante. Avete una possibilità di sfruttare il voto segreto e applicare il libero mandato parlamentare», ha detto il deputato Enrico Borghi, facendo riferimento a una richiesta dello stesso Pd che riguarda un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge. La proposta di modifica, a prima firma Alfredo Bazoli, mira a sopprimere la disposizione centrale della riforma della legittima difesa.