I problemi di Salvini con la gestione del potere

LE PROMESSE BALZANE DELL'AREA SOVRANISTA

Il problema non è solo suo, ma di tutta l’area sovranista che in questi anni ha continuato ad abbeverare la bestia con promesse balzane e irrealizzabili, come l’uscita dall’euro, il ritorno alla lira o la più recente boutade sulla possibilità di poter impadronirsi dell’oro di Bankitalia per abbattere il debito pubblico. In realtà erano solo specchietti per accalappiare un po’ di voti. Basti pensare che a distanza di poco più di due mesi dalle elezioni europee si inizia già a ragionare su una Lega che potrebbe entrare con tranquillità nel Ppe, fino a poco tempo fa tanto bistrattato. L’internazionale sovranista che doveva abbattere i muri dell’Europa cattiva dove è finita? Non se ne parla più.

SALVINI E LA FREDDEZZA CON ORBAN E LE PEN

Certo, il Ppe continua a fare muro su Salvini, vuole capire che intenzioni ha, ma ovunque hanno capito che si tratta solo di una battaglia interna di pesi e contrappesi. Viktor Orban, il primo ministro dell’Ungheria, non perde occasione per criticare Salvini e ha già ribadito di voler restare nel gruppo dei popolari europei. Per di più in queste settimane pare non correre buon sangue tra Marine Le Pen e lo stesso Salvini. I due fino a un anno fa andavano d’amore e d’accordo. Ora invece non riescono a trovare uno spazio in agenda per incontrarsi, e per di più litigano su chi dovrebbe capeggiare questo benedetto gruppo per riformare l’Europa, dal momento che se la Lega andrà a vincere in Italia, per La Madama (copyright Mario Borghezio) potrebbe andare peggio, dal momento che Emmanuel Macron continua a correre nei sondaggi.