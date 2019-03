La strategia di Zingaretti per rompere l'asse M5s Lega

Non vuole fare da stampella ai Cinquestelle in un futuro governo senza Matteo Salvini, che pure non dispiacerebbe al Colle. Più semplicemente, e per quanto l'obiettivo sia ambizioso, vuole distruggere l'asse Di Maio-Salvini, tornando alle elezioni prima dell'estate. Promette che - a differenza dei suoi predecessori - non darà il via alla caccia alle streghe, ma allargherà quanto più possibile i confini del Partito democratico. Anche perché, altrimenti, rischierebbe di restare vittima nella guerra delle correnti o farebbe fatica a indirizzare una pattuglia parlamentare, ancora di chiaro indirizzo renziano. Per Nicola Zingaretti questi due progetti vanno di pari passo. E il concetto - lui e il suo grande ispiratore, Goffredo Bettini - lo ripetono da settimane ad alleati e avversari interni. Secondo il neo segretario del Pd il fronte gialloverde, che all'interno contiene spinte populiste e aneliti più liberali, toglie spazi politici alla sinistra in storiche battaglie come la lotta alla povertà e alla disoccupazione o nei tentativi di liberalizzare pezzi di società per aumentare la concorrenza e far scendere i prezzi. In quest'ottica, se l'agenda politica continua a essere dettata da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il Nazareno rischia di sparire o di finire assorbito in un contenitore trasversale e riformista, dagli incerti esiti elettorali. Così, in una logica trozkista, meglio entrare nella macchina e distruggerla dal di dentro.