Il progetto di Maroni per una Lega nordista frenato da Salvini

L'IDEA DI MARONI: UNA LEGA NORDISTA SUL MODELLO DELLA CSU BAVARESE

Racconta chi lo conosce, che Maroni starebbe pensando a un'articolazione della Lega sul modello di quello che è la Csu bavarese nell'ambito della Cdu tedesca. Una realtà da fare all'interno della Lega e non contro la Lega. «Il futuro», ha spiegato ai suoi fedelissimi,«è che in futuro la dialettica politica sarà tra sovranisti e autonomisti. Di conseguenza c'è il rischio che il Carroccio perda molti voti al Nord, se Salvini continua a seguire i Cinquestelle e il progetto di autonomia differenziata non va in porto». Questa idea Maroni l'ha proposta per primo allo stesso Salvini, che avrebbe frenato il suo predecessore alla segreteria di via Bellerio, ma non l'avrebbe bocciata. Il Capitano ha spiegato ai suoi che - con le Europee alle porte - non ci sono i tempi tecnici per realizzarla, ma che potrebbe tornare utile qualora il governo cadesse e montasse il malcontento al Nord, dove le imprese vorrebbero più fondi per le opere pubbliche e meno sussidi contro la povertà come il reddito di cittadinanza e dove i governatori (da Attilio Fontana a Luca Zaia) temono di non portare a casa un'autonomia che avevano già data per certa a i loro elettori. A fine anno si vota in Emilia Romagna e la Csu nordista di Maroni potrebbe drenare voti in una regione storicamente rossa. Almeno questo spera l'ex ministro degli Interni, che ufficialmente dice di non volere più fare politica. Ma dello stesso progetto Maroni avrebbe parlato anche con Silvio Berlusconi e i governatori del Nord, i quali aspettano di capire se Salvini davvero ha deciso di chiudere con il centrodestra e continuare anche in futuro sull'asse sovranista con i Cinquestelle. In ottica contraria, con il ritorno del Capitano alle origini, sia l'ex Cavaliere sia gli esponenti istituzionali più in vista del Carroccio potrebbero spingere per una lista che metta assieme autonomisti e riformisti del Nord, stanchi delle posizioni più intransigenti del Capo.