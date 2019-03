Cosa ha detto Prodi a Dimartedì

Non usa mezzi termini Romano Prodi. «Salvini è razzista? Sì», risponde l'ex presidente del Consiglio ai microfoni di Dimartedì. «Nel senso che quando dici "noi siamo diversi dagli altri" dici anche questo. Mentre noi siamo una parte di mondo, con una grande cultura, una grande civiltà che dobbiamo custodire, ma con la cultura e non con l'odio». «Io sono dall'altra parte», ha aggiunto Prodi, «ma non faccio mica la faccia feroce, forse perché sono emiliano. Credo proprio che creando tensione si può andare avanti per un po' di tempo ma poco».

«NON SI PUÒ LITIGARE CON TUTTI»

Per l'ex premier questo «è un momento di riflessione in cui non c'è più il desiderio per definizione di tensione, di lite, che c'era stata fino a qualche mese fa. Adesso la gente comincia a dire "insomma dobbiamo convivere con gli altri perché se no se siamo isolati è sempre peggio". Non si può litigare con i francesi, i tedeschi e con tutti. Questo è un sentimento nuovo che vedo arrivare». Ma che può fare il Pd contro questo razzismo? «L'essere andati al seggio domenica è già una dimostrazione perché era un ritrovarsi dimenticando anche le stesse tensioni del pre-voto no?! E quindi è stato un passo in avanti, però questi fenomeni se non sono seguiti da un'azione coerente durano poco. Danno coraggio, sono importanti, ma debbono esser seguiti dalla politica aperta».

«SERVE ESSERE PIÙ INCLUSIVI»

Sulla possibilità di riprendere la tessera Pd ha osservato: «Questo dipende da come...dalle cose che seguiranno. Il problema è di avere una capacità di apertura e di comprensione di problemi che per un po' di tempo è mancata». Per Prodi serve essere più inclusivi. «Questa è una cosa estremamente importante. Tutta la democrazia di tutti i Paesi europei ma anche di tutto il mondo, non ci sono più i grandi partiti che stanno soli, cui sono i partiti che sanno raccogliere intorno a se degli altri. Questo è un problema non solo per il centrosinistra, è un problema per tutti». Inclusivi anche verso Renzi? «Inclusivi vuol dire inclusivi. Il problema è inclusivi facendo un gioco di squadra. Ecco quindi i rapporti con la società, i rapporti con i sindacati, i produttori, con tutto l'associazionismo che è il cuore della società italiana, no!? Non è una società verticale la nostra, è una società fatta di tanta gente con tanti interessi, multipla e bisogna raccogliere, nella società italiana bisogna raccogliere, non bisogna imporre».