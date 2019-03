Sulla Tav Torino-Lione si decide venerdì 8 marzo

La vicenda Tav arriva all'ultima curva: al termine del vertice a Palazzo Chigi con i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, il premier Giuseppe Conte ha spiegato che una decisione sulla prosecuzione o meno della ferrovia ad alta velocità tra Torino e Lione è prevista entro venerdì 8 marzo. «Siamo in dirittura d'arrivo, nel percorso finale, quello politico. Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi benefici. Domani sera alle 8,30, riunione con i tecnici a oltranza. Credo una scelta entro venerdì» ha spiegato il presidente del Consiglio. «Siccome prenderemo la scelta migliore per i cittadini, ovviamente il governo non rischia. Mi batterò perchè non sia trascurato alcun aspetto per una decisione corretta».

BUFFAGNI: «PRONTI AD ANDARE A CASA»

Ma il clima è tutt'altro che disteso nella maggioranza. In mattinata il sottosegretario a Cinque Stelle Stefano Buffagni aveva dichiarato in televisione: «Guardi io non mi occupo di trovare il compromesso. Detto ciò se bisogna andare a casa perché noi non vogliamo buttare soldi per opere vecchie io non vedo il problema». Sull'altro versante il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi aveva dichiarato «che i bandi vadano fatti, altrimenti il rischio di perdere 300 milioni di euro è concreto. Mi auguro che il governo esca con una sintesi».

LA LEGA: «LA SOLUZIONE È NELLE MANI DI CONTE»

Gelido il commento di Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega: «Stiamo lavorando per la soluzione migliore partendo da dati oggettivi. La soluzione è nelle mani del presidente Conte, le posizioni di partenza sono note. Siamo fiduciosi che si risolverà tutto per il meglio».