Zingaretti metta in soffitta la stagione del giustizialismo

Non discuto qui nessuna delle accuse che sono state fatte al Cavaliere. So che l’opinione pubblica a lui contraria cementava più sentimenti il cui tratto fondamentale era la ripulsa morale. L’Italia guidata da uno così, che va con le ragazzine, che fa le corna in fotografia, che potrebbe aver chiamato Angela Merkel «culona inchiavabile» (per poi scoprire che non l’ha mai detto)? Da qui la rivolta, forte ma fragile al suo interno, anche perché guidata da un impasto di destra –sinistra che aveva come centro motore un personaggio di grande capacità mediatica come Marco Travaglio.