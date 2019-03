Cassa depositi e prestiti conferma gli ad di Fincantieri e Snam

TUTTI I NOMI PER FINCANTIERI

Per Fincantieri, della quale Cdp possiede il 77,5% attraverso Fintecna, sarà presentata la lista che vede tra gli altri Federica Seganti (indipendente), Fabrizio Palermo, Massimiliano Cesare (indipendente), Federica Santini, Barbara Alemanni (indipendente). «Saranno, inoltre, presentate in assemblea - è scritto nella nota - le seguenti proposte di delibera: determinare il numero degli amministratori da nominare in undici; determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori in euro 50.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico».

TUTTI I NOMI PER ITALGAS

Per Italgas (partecipazione del 26,045% posseduta tramite Cdp Reti), la lista che sarà presentata insieme a Sna, spa prevede: Alberto Dell'Acqua (presidente, indipendente), Paolo Gallo, Yunpeng He, Paola Annamaria Petrone (indipendente), Maurizio Dainelli, Giandomenico Magliano (indipendente), Veronica Vecchi (indipendente), Patrizia Michela Giangualano (indipendente) e Nicolò Dubini (indipendente). Per la carica di sindaci effettivi Maurizio Di Marcotullio e Marilena Cederna, con supplente Stefano Fiorini. Saranno, inoltre, approvate in assemblea - preannuncia Cdp nella nota - le seguenti proposte di delibera formulate dal consiglio di amministrazione di Italgas: determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori in euro 50.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico; determinare il compenso annuo lordo spettante al presidente del collegio sindacale in euro 70.000 e quello spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi in euro 45.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

TUTTI I NOMI PER SNAM

Per Snam, che Cdp controlla al 30,37% tramite Cdp Reti, la lista di candidati prevede anche: Alessandro Tonetti; Yunpeng He; Francesca Pace (indipendente); Antonio Marano (indipendente), Antonella Baldino e Francesca Fonzi. Per i sindaci vengono proposti come effettivi: Gianfranco Chinellato e Donata Patrini e il supplente Maria Gimigliano. Saranno, inoltre, approvate in assemblea - è scritto nel comunicato di Cassa Depositi e Prestiti - le seguenti proposte di delibera formulate dal consiglio di amministrazione di Snam: determinare il numero degli amministratori da nominare in nove; determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori in euro 70.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico; determinare il compenso annuo lordo spettante al presidente del collegio sindacale in euro 80.000 e quello spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi in euro 60.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.