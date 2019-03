Riprende l'esame alla Camera sulla legittima difesa

IL DOSSIER CRITICO DEL M5S

Rispetto a questa riforma, l'agenzia di stampa Adnkronos aveva dato inoltre notizia di un dossier di 10 pagine messo a punto dalla deputata Rina De Lorenzo del M5s. Dieci pagine in cui il testo veniva bersagliato di critiche. A partire da quel «sempre» che «introdurrebbe una presunzione di proporzionalità assoluta» in virtù della quale «finirebbe con l’essere ritenuta sempre legittima qualsiasi reazione difensiva anche se sproporzionata». Una presunzione assoluta «costituzionalmente illegittima, in quanto finirebbe con l’essere postulata come esistente sempre e quindi anche nei casi, pur se marginali, in cui una proporzione non esiste, derivandone una violazione del principio di uguaglianza considerato che verrebbero a essere trattati in maniera eguale fatti difensivi diversi».