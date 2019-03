L'inner circle femminile del ministro Giovanni Tria

Dalla “zarina” alla “badante”. Giovanni Tria ama circondarsi di donne: il suo inner circle infatti è tutto al femminile. E sono l’una contro l’altra armata. Il ministro dell’Economia ha una portavoce, Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, che tiene nel massimo spregio, ampiamente ricambiata, tutte le altre del gineceo. Ha un capo della segreteria, Renata Pavlov, chiamata la “zarina”, che faceva il bello e il cattivo tempo al Mef prima dell’arrivo di Claudia Bugno, potente consigliera del ministro per le società partecipate. Ha poi una segretaria particolare, Luisa Antonietta Pannone, detta “pannolone” o “badante”, che pochi giorni fa, usando un eufemismo, è riuscita a far incavolare la massima dirigenza del ministero. Infatti, una decina di altissimi funzionari (dal capo del Demanio al numero tre della Ragioneria, Alessandra Dal Verme, cognata di Paolo Gentiloni) erano stati convocati da Tria per parlare di come reperire 18 miliardi attraverso le privatizzazioni. Una volta entrati nell’ufficio del ministro, lo hanno trovato davanti al camino acceso. «Scusate, mi sto rilassando, sono molto stanco. Ma accomodatevi pure, ragazzi». E loro si sono seduti al tavolo delle riunioni. Appena aperti i dossier, è piombata nella stanza del ministro l’inflessibile “pannolone”: «Ma cosa fate? Non vedete che il ministro è stanco? Fuori tutti!». Diligentemente, in silenzio, la squadra è uscita dalla porta. Per vedere, qualche minuto dopo, la Pannone sfilare davanti a loro con un vassoio di tè e pasticcini. Per il signor ministro, ovviamente.