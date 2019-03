Avevamo perso i grandi valori? Li abbiamo ritrovati

Insisto su questo punto. Dietro la nuova vitalità non c’è un sentimento “anti”, ci sono valori forti, c’è il ritorno in campo di un’Italia civile. Questo fenomeno, che riguarda milioni di persone, sta preoccupando la destra. Guardate i titoli dei giornali di quell'area e ascoltate in tivù i loro propagandisti. Ormai emerge una virulenza che non è più frutto della tracotanza del vincitore ma dal panico di chi sente di essere estraneo a una parte rilevante del Paese. È per questo che le buone pratiche sociali sono il centro dell’azione politica per poter gareggiare con la destra e prendere velocità. Non è più il tempo in cui per inseguire voti bisogna dimostrare di essere più bravi a cacciare migranti e rom. Non è più tempo in cui il nemico è il sindacato anche per i riformisti di sinistra. Non è più tempo di dar retta a chi predicava meritocrazia e chiudeva gli occhi di fronte alle diseguaglianze.

IL VERO NEMICO DELLA SINISTRA È IL PESSIMISMO

Non sono fra quelli che vendono il bello e il buono fuori dall’Italia. Bernie Sanders, e un po’ meno Jeremy Corbyn (si sa, sono un vecchio amico di Israele), fanno la loro battaglia, ma non abbiamo nulla da imparare da loro noi che abbiamo governato milioni di uomini e donne e garantito, assieme ad altri partiti, democrazia e un periodo di largo benessere. C’è un nemico però. È il pessimismo, sentimento diffuso che talvolta prende anche me. Storicamente anche io penso che molte cose che mi stavano a cuore sono finite e non torneranno più. La scommessa non è sul dilagare di una nostalgia creativa, cioè che aiuta a dare un futuro restituendo un passato, ma sul fatto che bisogna avere fiducia nei buoni sentimenti di una nazione, nel sedimento nelle profondità delle sue radici di valori che non possono morire e, come si è visto, non sono morti.