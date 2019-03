La solitudine di Renzi rinnegato dai fedelissimi

Tutti a dire che Renzi oramai non lo vedono e non lo sentono da un pezzo (l’ultimo in ordine di tempo è stato Graziano Delrio), e che in fondo ne avevano sempre mal sopportato i modi e quell’indole divisiva che ha finito col trasformare il Pd in una partita del tutti contro tutti. Niente di nuovo in un Paese dove trionfa l’opportunismo e la gratitudine, come diceva Giulio Andreotti, è il sentimento della vigilia. Ma è drammatico come nel Pd ci sia questa attitudine a voltare pagina come se niente fosse. E così come Renzi pervicacemente rifiuta di fare i conti con i suoi errori, allo stesso modo la nuova dirigenza del partito sembra volersi sbarazzare senza colpo ferire di una stagione che l’ha vista convintamente partecipe sotto le insegne del rottamatore.