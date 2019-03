Come procede la protesta del latte dei pastori sardi

IL SILENZIO DELLA POLITICA

La minaccia più forte (il blocco dei seggi) è scivolata via tra gli appelli alla calma. Alle Regionali tra i titolari degli ovili – ufficialmente 12 mila aziende che gestiscono 3 milioni di capi – c'è stata astensione in ordine sparso accompagnata dai voti al centrodestra e al Partito sardo d'azione (in grado di schierare, e far eleggere, consiglieri vicini anche ai caseifici come Piero Maieli). Passato il voto, incassati gli auguri, i cellulari dei politici, compreso quello del presidente della Regione Solinas, squillano a vuoto: questa la denuncia in assemblea. Il neoeletto si schernisce dicendo che non può convocare incontri prima dell'insediamento ufficiale, loro vanno avanti per la loro strada. «Meno male che a Roma stanno procedendo con il decreto per le eccedenze», spiega a Lettera43.it Gianuario Falchi, uno dei portavoce dei comitati. E così il tavolo a Sassari è slittato di un giorno. Se aspettiamo i tempi della politica sarda...». Intanto, mentre è in corso un incontro in Ogliastra, a Bari Sardo, per intercettare e sondare le posizioni di altri allevatori, dopo quella di Tramatza, nell'Oristanese, l'ennesima autocisterna è stata assaltata e data alle fiamme. Il prezzo del pecorino intanto è in leggero aumento in Borsa: «Venti, 40 centesimi», continua ancora Falchi, «ma è un aggiornamento lento. Qui si sta vendendo già a 6 euro e 50 (rispetto agli iniziali 4 euro e 80, ndr), grazie anche all'aiuto della Grande distribuzione». La stessa finita tra le polemiche per una recente asta al buio dell'Eurospin – al massimo ribasso - sul pecorino da grattugia, poi annullata. «Le grandi catene vogliono aiutarci», sostiene ancora Falchi, «purché l'euro in più arrivi a noi pastori». Tutto senza bandiere, insistono i comitati, e senza colori politici.